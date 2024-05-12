Коннор Бедард оформил второй дубль подряд на ЧМ-2024

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) прошёл матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Канады и Дании. Со счётом 5:1 победу одержала канадская национальная команда.
18-летний нападающий Коннор Бедард стал автором двух заброшенных шайб в ходе встречи и помог своей команде выиграть. Таким образом, форвард записал на свой счёт второй дубль подряд на текущем турнире. Он также отметился голевой передачей и стал самым результативным игроком своей команды.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Отметим, что для Бедарда этот ЧМ стал дебютным в карьере.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.
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