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Коннор Бедард оформил второй дубль подряд на ЧМ-2024

Коннор Бедард оформил второй дубль подряд на ЧМ-2024
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На «О2-Арене» в Праге (Чехия) прошёл матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Канады и Дании. Со счётом 5:1 победу одержала канадская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа A
12 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
Дания
Окончен
1 : 5
Канада
0:1 Бедард (Бантинг, Гуле) – 02:24     0:2 Козенс (Таварес, Байрэм) – 15:25 (pp)     1:2 Вайсе Матиасен (Сторм, Поульсен) – 26:15     1:3 Бедард (Гюнтер) – 41:52     1:4 Мерсер (Макбэйн, Танев) – 58:00 (en)     1:5 Дюбуа (Бедард, Целльвегер) – 59:39 (pp)    

18-летний нападающий Коннор Бедард стал автором двух заброшенных шайб в ходе встречи и помог своей команде выиграть. Таким образом, форвард записал на свой счёт второй дубль подряд на текущем турнире. Он также отметился голевой передачей и стал самым результативным игроком своей команды.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Отметим, что для Бедарда этот ЧМ стал дебютным в карьере.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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