Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов с дочерью вмешались в послематчевое интервью защитника «Каролины» Брэди Шея.

После победы «Каролины» в четвертой игре над «Рейнджерс» Брэди Шей общался с журналистами TNT о матче и своём голе, забитом в третьем периоде. Затем в интервью ворвался Кузнецов с дочерью Есенией, держа её на руках за спиной у Шея.

Брэди не подозревал о присутствии Кузнецовых, пока ведущий TNT не спросил, кто находится у него за спиной. Тогда хоккеист обернулся, чтобы посмотреть.

Фото: скриншот TNT

Кузнецов открыл счёт в четвёртом матче серии великолепным броском под перекладину. На счету россиянина в текущем плей-офф три заброшенные шайбы и две результативные передачи в восьми матчах. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Рейнджерс».