Кузнецов — о решающих матчах серии с «Рейнджерс»: драка двух собак за миску с едой

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов высказался о решающих матчах серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Это будет собачья драка. Одна миска с едой и две собаки, соревнующиеся друг с другом. Они («Рейнджерс» — прим. «Чемпионата») знают, что возвращаться сюда будет адом. Мы хотим оказать на них давление» — приводит слова Кузнецова журналист Патрик Уэлтер в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Кузнецов открыл счёт в четвёртом матче серии великолепным броском под перекладину. На счету россиянина в текущем плей-офф три заброшенные шайбы и две результативные передачи в восьми матчах.

Сейчас счёт в серии 3-1 в пользу «синерубашечников». Следующий матч соперников состоится 14 мая. Начало в 02:00 по московскому времени.