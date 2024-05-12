Маккиннон о поражении от «Далласа»: мы допустили пару ошибок, которые нам дорого обошлись

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон оценил поражение в третьем матче серии с «Далласом» (1:4) и заявил, что «Эвеланш» допустили пару роковых ошибок, решивших исход встречи. Два гола в концовке матча хоккеисты «Далласа» забили в пустые ворота.

«Я думаю, что мы сделали много хороших вещей. У нас действительно было много хороших голевых моментов. Просто их вратарь Эттингер был великолепен, а мы допустили пару роковых ошибок, которые нам дорого обошлись», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.

В первом периоде матча хоккеисты «Колорадо» трижды играли в большинстве, но не смогли реализовать ни одну из попыток, а сами пропустили шайбу под конец периода. Четвёртый матч серии пройдёт в ночь на 14 мая на площадке «Колорадо».