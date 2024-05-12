Маккиннон о поражении от «Далласа»: мы допустили пару ошибок, которые нам дорого обошлись
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Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон оценил поражение в третьем матче серии с «Далласом» (1:4) и заявил, что «Эвеланш» допустили пару роковых ошибок, решивших исход встречи. Два гола в концовке матча хоккеисты «Далласа» забили в пустые ворота.
«Я думаю, что мы сделали много хороших вещей. У нас действительно было много хороших голевых моментов. Просто их вратарь Эттингер был великолепен, а мы допустили пару роковых ошибок, которые нам дорого обошлись», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.
В первом периоде матча хоккеисты «Колорадо» трижды играли в большинстве, но не смогли реализовать ни одну из попыток, а сами пропустили шайбу под конец периода. Четвёртый матч серии пройдёт в ночь на 14 мая на площадке «Колорадо».
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стэнковен (Хейсканен) – 18:39 (5x5) 1:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 30:24 (5x5) 1:2 Сегин (Дадонов, Стил) – 35:13 (5x5) 1:3 Сегин (Дюшейн, Бенн) – 58:23 (en) 1:4 Стэнковен (Робертсон, Хинц) – 59:32 (en)
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