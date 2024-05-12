Швейцария в концовке вырвала победу у Австрии в самом результативном матче ЧМ-2024

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Швейцарии и Австрии. Со счётом 6:5 победу одержала швейцарская национальная команда.
Одной заброшенной шайбой в составе победителей отметился Кен Егер, дубль у Романа Йози и хет-трик на счету Нико Хишира. Помимо этого, Нози также сделал две результативные передачи, ассистентский хет-три у Андреса Амбюля.
У австрийцев дубль оформил Лукас Хаудум. По одной шайбе у Клеменса Унтервегера и Беньямина Баумгартнера.
На двоих команды забили 11 голов. На данный момент это самый результативный матч текущего турнира.
Отметим, что пять из шести шайб Швейцария забросила в большинстве.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.
- 13 мая 2024
-
00:19
- 12 мая 2024
-
23:50
-
23:36
-
23:24
-
23:12
-
22:28
-
22:12
-
22:00
-
21:49
-
21:20
-
20:53
-
20:41
-
20:03
-
19:47
-
19:28
-
18:55
-
18:33
-
18:27
-
18:02
-
17:37
-
17:15
-
16:45
-
15:50
-
15:35
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
13:55
-
13:25
-
12:55
-
12:25
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:05