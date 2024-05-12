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Швейцария — Австрия, результат матча 12 мая 2024, счет 6:5, ЧМ по хоккею 2024

Швейцария в концовке вырвала победу у Австрии в самом результативном матче ЧМ-2024
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На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Швейцарии и Австрии. Со счётом 6:5 победу одержала швейцарская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа A
12 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Австрия
Окончен
5 : 6
Швейцария
1:0 Унтервегер (Росси) – 04:15     2:0 Хубер (Рорер) – 14:33     2:1 Йози (Лёффель, Амбюль) – 15:48 (pp)     3:1 Хаудум (Цвергер, Унтервегер) – 21:48 (pp)     3:2 Хишир (Йози, Лёффель) – 22:26     3:3 Йози (Амбюль, Хишир) – 29:30 (pp)     3:4 Егер (Андригетто, Кукан) – 29:43 (pp)     4:4 Хаудум (Унтервегер, Хубер) – 34:45 (pp)     4:5 Хишир (Курашев, Нидеррайтер) – 40:43 (pp)     5:5 Баумгартнер (Майер, Стронг) – 52:17     5:6 Хишир (Йози, Амбюль) – 59:09 (pp)    

Одной заброшенной шайбой в составе победителей отметился Кен Егер, дубль у Романа Йози и хет-трик на счету Нико Хишира. Помимо этого, Нози также сделал две результативные передачи, ассистентский хет-три у Андреса Амбюля.

У австрийцев дубль оформил Лукас Хаудум. По одной шайбе у Клеменса Унтервегера и Беньямина Баумгартнера.

На двоих команды забили 11 голов. На данный момент это самый результативный матч текущего турнира.

Отметим, что пять из шести шайб Швейцария забросила в большинстве.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
Календарь чемпионата мира - 2024
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