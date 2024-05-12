Президент ИИХФ объяснил, почему на стадионы ЧМ нельзя приносить флаги России и Беларуси

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф объяснил, почему организаторы чемпионата мира в Чехии не разрешают болельщикам приходить на матчи турнира с флагами России и Беларуси.

«Флаги стран, национальные команды которых не выступают на турнире, запрещено приносить на трибуны», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Ранее во время видеотрансляции одного из матчей ЧМ был показан список из трёх самых титулованных сборных в истории мирового первенства, в котором ИИХФ не указала Россию. Тардиф объяснил это банальной ошибкой.

Напомним, российская сборная не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в турнире в Чехии. Действующим чемпионом мира по хоккею с шайбой является сборная Канады.