Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент ИИХФ объяснил, почему на стадионы ЧМ нельзя приносить флаги России и Беларуси

Президент ИИХФ объяснил, почему на стадионы ЧМ нельзя приносить флаги России и Беларуси
Комментарии

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф объяснил, почему организаторы чемпионата мира в Чехии не разрешают болельщикам приходить на матчи турнира с флагами России и Беларуси.

«Флаги стран, национальные команды которых не выступают на турнире, запрещено приносить на трибуны», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Ранее во время видеотрансляции одного из матчей ЧМ был показан список из трёх самых титулованных сборных в истории мирового первенства, в котором ИИХФ не указала Россию. Тардиф объяснил это банальной ошибкой.

Напомним, российская сборная не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в турнире в Чехии. Действующим чемпионом мира по хоккею с шайбой является сборная Канады.

Календарь ЧМ - 2024
Материалы по теме
На ЧМ по хоккею в Чехии запрещено проносить на трибуны флаги России и Беларуси
Тардиф прокомментировал тот факт, что ИИХФ не указала Россию в списке титулованных сборных
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android