Клим Костин рассказал о причинах обмена из «Детройта»  в «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин высказался об обмене из «Детройт Рэд Уингз» и об отношениях с главным менеджером бывшей команды — Стивом Айзерманом.

— В хороших отношениях расстались с Айзерманом?

— Да, в хороших. Я его очень люблю, уважаю как человека. Он достаточно откровенен всегда был со мной и честен. Когда генеральный менеджер берет в команду тренеров, он даёт им возможность, пространство, принимать свои решения. Поэтому он не может пойти к тренеру и сказать, «Слышь, поставь его, чтобы он играл». Но мы же уже не в детском хоккее. Поэтому здесь больше как-то, наверное, коннект с тренером не нашли. Но у тебя не испортилось к нему отношение? К Айзерману? Нет, конечно. Но по-прежнему я его уважаю и люблю. И, знаешь, если когда-то нас сведё судьба вновь, я был бы очень рад даже поработать с ним.

— Он сказал, что встречался с тобой и твоим агентом, когда просили обмен. Как это происходит? Ты говоришь агенту, что нужно что-то решать, он звонит Айзерману, вы просто садитесь за стол и каждый вносит какие-то свои предложения, что дальше делать?

Да. Ну, в основном агент молчит. И, в принципе, и ГМ молчит. Просто игрок говорит то, что он хочет. Я понимал, чего от меня хотят, и я это не хотелось делать. А хотели именно больше физической игры. Опять-таки, тебе это всё прямо не говорят. Ты понимаешь чего от тебя хотят по тому, в какие моменты тебя выпускают на лед,. То есть я же тоже не дурак. Мне хочется получать удовольствие от хоккея, играть в сам хоккей.

— Получается, ты пришел, озвучил свою позицию, они приняли это к сведению и вы просто стали думать, что делать дальше?

— Да, да. Ну, то есть это все сводилось к тому, что обмен должен состояться на условиях, устраивающих обе стороны, — сказал Костин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».