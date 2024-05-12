Третьяк оценил возможность проведения матчей сборной России с Канадой и США в 2024 году

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможности проведения матчей российской национальной команды со сборными Канады или США в 2024 году.

«Всё, конечно, рано или поздно может случиться. В этом году совсем нереально» — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России отстранена от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с февраля 2022 года.

В данный момент в Чехии проходит 87-й чемпионат мира по хоккею, к участию в котором российская команда не была допущена. Болельщикам также запретили проносить на трибуны стадионов флаги России и Беларуси. Ранее во время видеотрансляции одного из матчей ЧМ был показан список из трёх самых титулованных сборных в истории мирового первенства, в котором ИИХФ не упомянула Россию.