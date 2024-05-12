Форвард «Сочи» Хафизов высказал мнение, в чём феномен Мичкова

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов высказался о таланте партнёра по команде Матвея Мичкова.

– Когда речь заходит о реализации, то можно вспомнить нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, о котором много говорят более пяти лет. В чём его феномен?

– У него инстинкт убийцы: из полумомента он выжмет всё и забьёт гол. Он часто бросает из не самых очевидных ситуаций и так забрасывает шайбы.

– Действительно ли у Мичкова столь большие перспективы?

– Думаю, что в НХЛ работают хорошие аналитики. Если они так высоко оценивают перспективы Матвея, то, думаю, что всё так. Думаю, что у него большое будущее. Но этот результат он показывает в «Сочи», где он играет в большинстве и проводит много времени на льду. Сейчас он оправдывает ожидания, но посмотрим, как будет складываться его карьера дальше. Желаю ему только самого хорошего! — сказал Хафизов в интервью «БИЗНЕС Online».