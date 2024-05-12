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Главный тренер «Колорадо» рассказал об особенности игры хоккеистов «Далласа»

Главный тренер «Колорадо» рассказал об особенности игры хоккеистов «Далласа»
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Далласом» (1:4, 1-2).

«В первом периоде у нас было несколько отличных голевых моментов, но мы ими не воспользовались. Во втором периоде мы также могли забить пару голов, но в итоге пропустили в свои ворота. Просто такое ощущение, что мы давим, давим, давим, а потом делаем одну ошибку, в результате которой шайба оказывается у нас в воротах.

Это было печально, но вы не можете совершать такие ошибки против «Далласа», потому что у них есть одна особенность. Вам не нужно давать им кучу голевых моментов, чтобы их мастеровитые игроки забили вам гол», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Четвёртый матч серии состоится в ночь на 14 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Стэнковен (Хейсканен) – 18:39 (5x5)     1:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 30:24 (5x5)     1:2 Сегин (Дадонов, Стил) – 35:13 (5x5)     1:3 Сегин (Дюшейн, Бенн) – 58:23 (en)     1:4 Стэнковен (Робертсон, Хинц) – 59:32 (en)    
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