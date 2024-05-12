Кожевников: Бобровский — звезда номер один, в одиночку вытаскивает матчи

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру российских хоккеистов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и особенно отметил вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. Во втором раунде плей-офф «Пантерз» ведут в серии с «Бостоном» со счётом 2-1.

«Ничушкин здорово играет в этом сезоне, Панарин и Шестёркин тоже классно проводят его. Бобровский? Сергей — вообще звезда номер один. Он в одиночку вытащил знаменитый матч в плей-офф с «Тампой». Один!» — приводит слова Кожевникова Liveresult.ru.

Второй и третий матч серии «Флорида» выиграла с общим счётом 12:3. Бобровский пропустил 21 шайбу в восьми матчах текущего плей-офф НХЛ. Четвёртый матч серии между «Флоридой» и «Бостоном» пройдёт на площадке «Брюинз» в ночь на 13 мая.