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Самый дорогой защитник НХЛ впервые за 7,5 лет забил гол за свою национальную команду

Самый дорогой защитник НХЛ впервые за 7,5 лет забил гол за свою национальную команду
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В данный момент на «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) проходит матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Швеции и Польши. Идёт третий период, шведская национальная команда ведёт со счётом 3:1.

ЧМ-2024 . Группа B
12 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швеция
3-й период
5 : 1
Польша
1:0 Юханссон (Хедман, Карлссон) – 03:34     2:0 Рэймонд (Кемпе) – 06:17     3:0 Карлссон (Бураковски, Юханссон) – 32:31     3:1 Лищарчик – 42:18     4:1 Бураковски (Далин, Олофссон) – 54:27 (pp)     5:1    

Автором третьей заброшенной шайбы в составе Швеции стал защитник Эрик Карлссон, выступающий в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз». Он смог отличиться за сборную своей страны впервые за 2786 дней. В предыдущий раз Карлссон забивал гол в форме шведской национальной команды ещё на Кубке мира в 2016 году.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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