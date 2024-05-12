Самый дорогой защитник НХЛ впервые за 7,5 лет забил гол за свою национальную команду

В данный момент на «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) проходит матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Швеции и Польши. Идёт третий период, шведская национальная команда ведёт со счётом 3:1.

Автором третьей заброшенной шайбы в составе Швеции стал защитник Эрик Карлссон, выступающий в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз». Он смог отличиться за сборную своей страны впервые за 2786 дней. В предыдущий раз Карлссон забивал гол в форме шведской национальной команды ещё на Кубке мира в 2016 году.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.