Самый дорогой защитник НХЛ впервые за 7,5 лет забил гол за свою национальную команду

В данный момент на «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) проходит матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Швеции и Польши. Идёт третий период, шведская национальная команда ведёт со счётом 3:1.
Автором третьей заброшенной шайбы в составе Швеции стал защитник Эрик Карлссон, выступающий в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз». Он смог отличиться за сборную своей страны впервые за 2786 дней. В предыдущий раз Карлссон забивал гол в форме шведской национальной команды ещё на Кубке мира в 2016 году.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.
- 12 мая 2024
-
23:24
-
23:12
-
22:28
-
22:12
-
22:00
-
21:49
-
21:20
-
20:53
-
20:41
-
20:03
-
19:47
-
19:28
-
18:55
-
18:33
-
18:27
-
18:02
-
17:37
-
17:15
-
16:45
-
15:50
-
15:35
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
13:55
-
13:25
-
12:55
-
12:25
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
10:06