Брэд Маршан пропустит четвёртый матч серии с «Флоридой»

Нападающий и капитан «Бостон Брюинз» Брэд Маршан не примет участие в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщил спортивный обозреватель Джимми Мёрфи в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня утром пресс-служба клуба сообщила, что Маршан получил травму верхней части тела. Он пропустил предматчевые тренировки команды.

Форвард получил повреждение в столкновении с игроком «Флориды» Сэмом Беннетом на четвёртой минуте первого периода третьего матча серии. Маршан после мощного силового приёма с трудом поднялся со льда, испытывая болевые ощущения. Он смог провести два периода, однако на третий период лидер «мишек» не вышел.