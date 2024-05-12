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Брэд Маршан пропустит четвёртый матч серии с «Флоридой»

Брэд Маршан пропустит четвёртый матч серии с «Флоридой»
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Нападающий и капитан «Бостон Брюинз» Брэд Маршан не примет участие в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщил спортивный обозреватель Джимми Мёрфи в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня утром пресс-служба клуба сообщила, что Маршан получил травму верхней части тела. Он пропустил предматчевые тренировки команды.

Форвард получил повреждение в столкновении с игроком «Флориды» Сэмом Беннетом на четвёртой минуте первого периода третьего матча серии. Маршан после мощного силового приёма с трудом поднялся со льда, испытывая болевые ощущения. Он смог провести два периода, однако на третий период лидер «мишек» не вышел.

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