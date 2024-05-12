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Капитан «Бостона» Брэд Маршан может пропустить 4-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы

Капитан «Бостона» Брэд Маршан может пропустить 4-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы
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Капитан «Бостона» Брэд Маршан пропустил вчерашнюю тренировку команды из-за травмы, полученной в третьем матче серии с «Флоридой» (2:6). Участие лидера «Брюинз» в четвёртом матче серии находится под вопросом, сообщает пресс-служба клуба.

Маршан получил травму в столкновении с форвардом «Флориды» Сэмом Беннетом на четвёртой минуте первого периода. Нападающий «Бостона» после мощного силового приёма с трудом поднялся со льда, испытывая болевые ощущения. Маршан смог провести два периода, однако на третий период лидер «мишек» не вышел.

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери заявил, что у него есть сомнения в чистоте силового приёма Беннета. Сейчас «Брюинз» уступают в серии «Флориде» со счётом 1-2. Следующий матч соперников состоится 13 мая, начало — в 1:30 мск.

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