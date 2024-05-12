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Сборная Словакии забросила шесть шайб и крупно обыграла Казахстан на ЧМ-2024

Сборная Словакии забросила шесть шайб и крупно обыграла Казахстан на ЧМ-2024
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В Остраве на стадионе «Остравар-Арена» прошёл матч в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой группы В между сборными Словакии и Казахстана. Уверенную победу в матче одержали словацкие хоккеисты со счётом 6:2.

ЧМ-2024 . Группа B
12 мая 2024, воскресенье. 13:20 МСК
Словакия
Окончен
6 : 2
Казахстан
1:0 Поспишил (Немец, Слафковски) – 11:54 (pp)     2:0 Фашко-Рудаш (Кох, Сукель) – 12:28     3:0 Сукель (Фашко-Рудаш, Гайдош) – 17:56     3:1 Асетов (Данияр, Мухаметов) – 23:02     4:1 Гудачек – 28:28     5:1 Поспишил (Гудачек, Немец) – 41:18     6:1 Цингел (Гудачек) – 45:06     6:2 Омирбеков (Михайлис, Данияр) – 51:05    

Дублем отметился нападающий сборной Словакии Мартин Поспишил. Словацкий форвард Либор Гудачек стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач. Два ассиста на счету защитника сборной Словакии Шимона Немеца. За Казахстан голы забили Алихан Асетов и Алихан Омирбеков. Отметим, что после шестой пропущенной шайбы вратарь Андрей Шутов был заменён на голкипера Никиту Бояркина.

Словакия одержала первую победу на групповом этапе ЧМ. Сборная Казахстана потерпела первое поражение после победы в прошлом матче над Францией со счётом 3:1.

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