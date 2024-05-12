Клим Костин назвал, что считает главным в хоккейных драках

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин высказался о драках в хоккее.

— Когда ты дрался с Делорье, понимал же, с кем идёшь на бой?

Да. Эта игра была такая, знаешь, я всю игру то сидел, то пару смен сыграл, у меня там было игрового времени [мало]. Такое эмоциональное состояние было, типа — ну сейчас нечего терять. И поэтому мы как-то за воротами оказались, столкнулись и он говорит: «хочешь»? Я думаю: «блин, конечно не хочу». Ну, а что… Уже терять нечего, конец игры, давай попробуем, может что получится. Ну и получил по шапке. Но ничего страшного.

Я считаю, что главный аспект, и в жизни тоже, что делает тебе уважение, респект — это просто не обосраться. То есть, я могу полезть в драку, мне могут набить мой фейс, но я не стану горевать, не стану говорить: «блин, проиграл», еще что-то. Самое главное, чтобы не было страха. Вообще у мужчины в целом. То есть ты не должен ничего бояться. Сколько человек убили в драке на льду? Ноль. Тебя же не убьют. Шрамы заживут, а самое главное — уважение, оно останется, — сказал Костин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».