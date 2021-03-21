Худший матч Капризова в НХЛ. Получил тычок в лицо, привёз гол и заработал «-4»

«Колорадо» второй раз за два дня растоптал «Миннесоту» в пыль.

Не успела «Миннесота» отойти от кошмарного матча от «Колорадо», когда «дикарей» закопали в лёд и растоптали в пыль, как на следующий день – ещё одно избиение тем же соперником. Для Кирилла Капризова это был, несомненно, худший матч в НХЛ. Судите сами – команда проиграла со счётом 0:6, сам он получил по лицу, заработал показатель полезности «-4», да ещё и привёз один из голов.

«Это не наша команда, мы играем с большей энергией, с большей хваткой, а сегодня мы и близко не были похожи на себя с первой и до последней минуты», — сокрушался тренер команды Дин Эвасон.

Спустя сутки не изменилось ровным счётом ничего, кроме состава звеньев «Миннесоты». Всё то же абсолютное, непререкаемое доминирование одной команды, и такая же абсолютная беспомощность «Уайлд», которые даже особо не пытались сопротивляться.

Уже в первом периоде «Эвеланш» забросили две шайбы – сначала Кейл Макар точным броском реализовал большинство, а затем Габриэль Ландеског с кистей послал шайбу над плечом Каконена.

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Если «Миннесота» фигурально получала по лицу на льду, Капризов получил в прямом смысле этого слова. В концовке периода Джей Ти Комфер перешёл грань обычной силовой борьбы и ткнул россиянину кулаком в лицо.

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Кое-какие шансы перевернуть ход встречи поначалу у «Миннесоты» ещё были, но они ими не воспользовались – Филип Грубауэр закрыл свои ворота на замок, да и у самих «дикарей» мало что получалось. Неудивительно, что «Колорадо» фактически окончательно добил соперника в начале второго периода, когда с разницей в минуту блестящие снайперские выстрелы удались Рантанену и Джосту.

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К концу периода Капризов, который был на льду при двух пропущенных шайбах, допустил жуткий обрез в зоне атаки, отдав передачу точно на клюшку Брэндону Сааду, который послал в контратаку Маккиннона и Девона Тэйвза.

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В молодой энхаэловской карьере Капризова уже однажды было «-3», а вот «-4» случилось впервые. Четвёртый гол его звено пропустило от Валерия Ничушкина, который после фирменного прохода по флангу объехал защитника, переложил шайбу на неудобную и бросил верхом.

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«Колорадо» делал на льду всё, что хотел, и получал огромное удовольствие от игры. Игроки «Миннесоты» наверняка хотели, чтобы это поскорее закончилось. 0:6 – это худшее поражение команды в сезоне как по счёту, так и по ощущениям от просмотра. И напоминание о том, что с настоящими монстрами «Миннесота» пока не готова тягаться.