Чемпион НХЛ растоптан на старте сезона. Беды «Тампы» начались с грубой ошибки Василевского

В ночь с 12 на 13 октября по московскому времени в НХЛ стартовал очередной сезон. Стартовал матчем между «Тампой» — действующим двукратным обладателем Кубка Стэнли — и «Питтсбургом», одной из самых несчастных команд во всей лиге. Из-за травм «пингвины» не могли рассчитывать в этой встрече из-за травм на трёх своих ведущих форвардов — Кросби, Малкина и Гюнтцеля, так что для «молний» ожидалась если не лёгкая прогулка, то, как минимум, беспроблемный матч.



Однако последним, что в этот вечер напомнило о статусе «Тампы», как лучшей команды мира, была предматчевая церемония чествования чемпионов на «Амали-арене». После этого начался хоккей, и «Питтсбург» буквально растоптал титулованных хозяев площадки мощным давлением и прессингом.



Весь первый период «Тампа» только и делала, что суетливо отбивалась и пробрасывалась, «пингвины» же, существенно превосходившие соперника в «физике» и, как показалось, в желании, обрушивали на ворота Василевского волны атак. Россиянин отразил 14 угроз на этом отрезке, но в самом начале второй двадцатиминутки дрогнул, допустив грубейшую ошибку. Андрей крайне неудачно сыграл на выходе за воротами, подарил шайбу Джеффу Картеру, а тот нашёл на пятачке неприкрытого Дэнтона Хайнена.

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Пропущенная шайба ничего не изменила в матче — «Питтсбург» был просто лучше, просто быстрее на пару шагов в каждом эпизоде. Это преимущество вскоре вылилось во второй гол гостей: Брайан Бойл превратил шикарную подкидку от Сэма Лафферти в точный бросок между ног Василевскому.

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Пожалуй, только в третьем периоде «Тампа» более-менее разбежалась, но перевернуть игру «молниям» так и не удалось. К тому же, на 52-й минуте Доминик Симон забросил третью шайбу «пингвинов». И снова есть вопросы к Василевскому.

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Вероятно, матч бы так и закончился спокойной победой «Питтсбурга», но на 55-й минуте «Тампа» усилиями Чирелли распечатала-таки Тристана Джерри, играя вшестером, и эта шайба положила начало небольшому голевому безумию. За следующие 300 с небольшим секунд «молнии» забили ещё раз (Киллорн), но пропустили при этом трижды. Причём все голы игроки «Питтсбурга» забили в пустые ворота, каждый раз наказывая наставника «Тампы» Купера за авантюризм.

Как итог — 6:2. Уверенная, крупная, и совершенно заслуженная победа «Питтсбурга». Для «Тампы» же дебютный матч нового сезона обернулся разочарованием, совсем не получилась игра и у российских «молний». В пассиве Василевского, как минимум, грубая ошибка в первом голе, Сергачёв закончил встречу с катастрофическим показателем полезности «-4», Кучеров не набрал ни одного очка и даже ни разу не бросил по воротам. В общем, провал по всем фронтам.



Но никто и не обещал чемпионам лёгкого начала.