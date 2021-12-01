Роскошный Капризов! Поразил «Аризону» неожиданным броском и сохранил мощный темп

«Миннесота» на отличном ходу. «Уайлд» уверенно продвигаются по пути регулярного чемпионата и являются одними из лидеров Западной конференции. Их матчи непременно получаются результативными – до начала сегодняшнего игрового дня «дикари» на пару с «Вашингтоном» были самыми забивными командами НХЛ, поразив ворота соперников по 78 раз. При этом, если учитывать среднее количество голов за игру, «Миннесота» и вовсе опережала «Кэпиталз», так как провела на одну встречу меньше. Однако уступала «Эдмонтону».

Сегодня у «Уайлд» была отличная возможность добавить ещё несколько заброшенных шайб в копилку. Ведь к ним приехала «Аризона» — команда с абсолютно худшей на пару с «Сиэтлом» обороной лиги, которая закономерно расположилась на дне Запада. Однако, к удивлению домашней публики, именно «койоты» открыли счёт в матче. Гости провели стремительную атаку, которую броском с разворота завершил Клейтон Келлер. Джон Меррилл и Каапо Кяхкёнен в этой ситуации оказались абсолютно бессильны.

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Радость «Койотс» была недолгой – меньше чем через полторы минуты «Миннесота» накрыла соперника в его зоне, после чего шайба оказалась у Дмитрия Куликова. Россиянин играючи разобрался со Скоттом Уэджвудом, уложив того на лопатки, но отправить игровой снаряд в ворота не смог. В этом ему помог подоспевший Йоэль Эрикссон Эк.

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Во втором периоде на авансцену вышел другой российский легионер «Уайлд» Кирилл Капризов. После долгого разгона на старте сезона он набрал феноменальную скорость – в последних шести матчах на его счету было 12 результативных действий. Первый шаг к продолжению отрезка с показателем два очка за игру он сделал в середине двадцатиминутки. После заблокированного защитником «Аризоны» броска он подобрал шайбу у ворот Уэджвуда, откатился к синей линии и неожиданно бросил. Спустя долю секунды «Миннесота» уже была впереди – небольшой рикошет от клюшки Ильи Любушкина дезориентировал голкипера «Койотс».

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В следующий раз Уэджвуда дезориентировал Джордан Гринвей – именно он подправил шайбу после броска Джона Меррилла и сделал счёт 3:1. А за четыре секунды до ухода на перерыв Юнас Бродин щелчком увеличил преимущество «дикарей» до трёх шайб. Одним из ассистентов стал Кирилл Капризов – именно он переадресовал шведу шайбу, полученную после вбрасывания в зоне «койотов».

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Капризов сохранил мощный темп – теперь на его счету 14 очков в семи последних матчах. Кирилл совершил по четыре результативных действия в играх с «Далласом» и «Виннипегом», по два с «Флоридой» и «Аризоной», по разу помог огорчить «Тампу» и… «Тампу» и не смог отличиться только в матче с «Нью-Джерси». За период с 18 ноября, когда состоялся первый из этих семи матчей, никто не набрал больше очков, чем Капризов! Надеемся, что этот запал он сохранит надолго.

Ну а что касается сегодняшней игры, то «Миннесота» спокойно довела дело до победы. Пусть «Аризона» вновь открыла счёт в периоде – это сделал Антон Строльман, — от хозяев опять последовал быстрый ответ. Последнее слово в матче оказалось за Маркусом Фолиньо, который забросил уже девятую шайбу в сезоне. Ему осталось всего четыре гола до повторения лучшего результата в карьере – в регулярке-2016/2017 Маркус 13 раз поразил ворота соперников «Баффало».

«Миннесота» с лёгкостью победила «Аризону» и взобралась на первое место Западной конференции. «Койоты» же продолжают безнадёжно обитать на последней строчке.