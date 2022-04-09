Капризов наказал соперника за грубейший ляп! Он в шаге от исторического достижения в НХЛ

Сегодняшний матч «Сент-Луиса» и «Миннесоты» был превью к плей-офф – эти команды идут вровень в Центральном дивизионе и практически гарантированно встретятся в первом раунде. Для российских болельщиков это противостояние тем более интересно тем, что «дикарей» ведёт не на шутку разыгравшийся Кирилл Капризов, а у «блюзменов» зажигают Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашёв.

Уже в начале игры «Сент-Луис» использовал первое же удаление соперника. Шайба у хозяев споро ходила по зоне, и атака завершилась шикарным голом Бучневича в касание с колена. Это 25-я шайба нападающего, который настолько шикарно вписался в состав «Сент-Луиса», что проводит лучший сезон в карьере. За «Рейнджерс» он ни разу не набирал больше 48 очков, а сегодня довёл количество результативных баллов до 59. И продлил результативную серию до пяти матчей, на этом отрезке на его счету четыре гола и четыре передачи.

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Игра была напряжённой и равной, и «Миннесота» сумела отыграться ещё до конца периода – Кевин Фиала сработал на пятачке после броска Тайсона Джоста. Следующий гол – единственный во втором периоде – «Сент-Луис» принёс «дикарям» на блюдечке с голубой каёмочкой. Роберт Томас совершил грубейший ляп в своей зоне, выложив шайбу на клюшку выскочившего со скамейки Капризова. Кирилл застал вратаря Вилле Хуссо врасплох, послав шайбу под перекладину.

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Капризов уже успел побить клубный рекорд по очкам за сезон, а сегодня повторил рекорд по голам в равных составах, который установил Мариан Габорик в сезоне-2007/2008 – 30 шайб. Помимо этого, Кирилл семимильными шагами движется к очередному историческому достижению в НХЛ. Это была его 41-я шайба в этом году, до сезонного снайперского рекорда «Миннесоты» ему осталось забросить одну шайбу.

Интересно, что в этом чемпионате Капризов уже в двух шайбах от самого Александра Овечкина и вполне может его догнать. Сейчас Кирилл забивает едва ли не в каждом матче – девять голов в последних девяти играх.

В третьем периоде события развивались стремительно. Начался он с шайбы Джейкоба Миддлтона из круга вбрасывания, но дефицит в два гола не испугал «Сент-Луис». «Миннесота» атаковала гораздо чаще, но «Сент-Луис» был эффективнее. Сначала Джастин Фолк пошёл один против троих, пока остальные поехали меняться, и прошил Кэма Тальбо. В середине периода ещё более впечатляющий проход удался Брэйдену Шенну. Он проехал через всю площадку, легко ускользнул от Джорди Бенна у борта, выкатился на ворота и бросил с неудобной под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В овертайме «дикари» не смогли извлечь дивидендов, владея шайбой первую минуту, а затем в первой же атаке Владимир Тарасенко получил передачу от Томаса, но не стал бросать, а вернул шайбу партнёру, который расстрелял Тальбо. Теперь у «Сент-Луиса» и «Миннесоты» по 92 очка, а следующая репетиция первого раунда состоится 16 апреля.