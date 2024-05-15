В «Авангарде» объяснили аренду вратаря Мишурова в «Адмирал»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал аренду голкипера Андрея Мишурова в «Адмирал». Аренда рассчитана до конца сезона-2024/2025. Также отмечается, что омский клуб продлил двусторонний контракт с вратарём на два года.

«Андрей — наш воспитанник, имеющий большой потенциал для роста и мотивацию выйти на новый уровень в КХЛ. Но вратарю крайне важно иметь стабильную игровую практику. В новом сезоне «Адмирал» предоставит Мишурову все необходимые условия для постоянного развития. Есть уверенность, что в сезоне-2025/2026 Андрей вернётся в «Авангард» и будет готов бороться за место первого вратаря», — приводит слова Курьянова пресс-служба «Авангарда».

Мишуров в регулярном сезоне-2023/2024 провёл 29 матчей, в которых одержал 15 побед с 91% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,78. Всю свою карьеру в КХЛ Андрей провёл в омском клубе.