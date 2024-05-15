Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко поделился ожиданиями от игры «Автомобилиста» и «Трактора» в следующем сезоне.

«То, что мы увидели в этом сезоне от «Автомобилиста» и «Трактора», это не сезонный всплеск. Полагаю, стоит ожидать от этих команд таких же хороших выступлений в следующем сезоне. Единственное, что может как-то помешать, это тренерская чехарда в Челябинске, но тут ещё неизвестно, как всё обернётся. «Автомобилист» же более планомерно развивается», — сказал Терещенко в интервью Legalbet.

Напомним, «Автомобилист» и «Трактор» закончили своё выступление в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 на стадии полуфинала, где уступили «Металлургу» и «Локомотиву» соответственно.