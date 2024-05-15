Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Терещенко поделился ожиданиями от игры «Автомобилиста» и «Трактора» в следующем сезоне

Терещенко поделился ожиданиями от игры «Автомобилиста» и «Трактора» в следующем сезоне
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко поделился ожиданиями от игры «Автомобилиста» и «Трактора» в следующем сезоне.

«То, что мы увидели в этом сезоне от «Автомобилиста» и «Трактора», это не сезонный всплеск. Полагаю, стоит ожидать от этих команд таких же хороших выступлений в следующем сезоне. Единственное, что может как-то помешать, это тренерская чехарда в Челябинске, но тут ещё неизвестно, как всё обернётся. «Автомобилист» же более планомерно развивается», — сказал Терещенко в интервью Legalbet.

Напомним, «Автомобилист» и «Трактор» закончили своё выступление в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 на стадии полуфинала, где уступили «Металлургу» и «Локомотиву» соответственно.

Материалы по теме
«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ
Эксклюзив
«Брат-1 и Брат-2 в одной команде? Было бы здорово!» Интервью с тренером-открытием КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android