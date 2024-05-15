«Эдмонтон» стал первым клубом XXI века по редчайшему показателю в плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2).
Матч запомнился драматичной концовкой, в которой «Ванкувер» сравнял счёт за 01:41 до окончания третьего периода, однако за 39 секунд до конца заключительной 20-минутки защитник хозяев Эван Бушар забил решающий гол, принеся своей команде победу.
Этот результат помог «Ойлерз» стать четвёртым клубом в истории НХЛ, которому удалось победить в матче плей-офф в основное время после того, как соперник сравнял счёт в последние две минуты третьего периода. Ранее это удавалось только «Нью-Джерси Дэвилз» (2-й матч полуфинала конференции-1995), «Бостон Брюинз» (3-й матч четвертьфинала-1977) и «Детройт Ред Уингз» (3-й матч финала Кубка Стэнли-1964).
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Таким образом, «нефтяники» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Ванкувер.
- 15 мая 2024
-
07:50
-
07:35
-
07:21
-
06:58
-
06:40
-
06:22
-
06:11
-
05:56
-
05:43
-
05:18
-
04:51
-
03:57
- 14 мая 2024
-
23:45
-
23:44
-
23:42
-
23:25
-
23:05
-
22:45
-
22:25
-
22:00
-
21:45
-
21:25
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:20
-
20:00
-
19:46
-
19:26
-
19:10
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:41
-
17:30