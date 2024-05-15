«Эдмонтон» стал первым клубом XXI века по редчайшему показателю в плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2).

Матч запомнился драматичной концовкой, в которой «Ванкувер» сравнял счёт за 01:41 до окончания третьего периода, однако за 39 секунд до конца заключительной 20-минутки защитник хозяев Эван Бушар забил решающий гол, принеся своей команде победу.

Этот результат помог «Ойлерз» стать четвёртым клубом в истории НХЛ, которому удалось победить в матче плей-офф в основное время после того, как соперник сравнял счёт в последние две минуты третьего периода. Ранее это удавалось только «Нью-Джерси Дэвилз» (2-й матч полуфинала конференции-1995), «Бостон Брюинз» (3-й матч четвертьфинала-1977) и «Детройт Ред Уингз» (3-й матч финала Кубка Стэнли-1964).

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Таким образом, «нефтяники» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Ванкувер.