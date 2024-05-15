Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 15 мая

Все результаты игрового дня плей-офф НХЛ 15 мая
Комментарии

Сегодня, 15 мая, в Национальной хоккейной лиге прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

«Флорида Пантерз» дома уступила «Бостон Брюинз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Дебраск, Макэвой) – 04:49 (5x5)     1:1 Райнхарт – 26:23 (5x5)     1:2 Макэвой (Койл, Фредерик) – 30:25 (5x5)    

В Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
15 мая 2024, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 11:10 (5x4)     2:0 Ньюджент-Хопкинс (Экхольм) – 39:20 (5x5)     2:1 Гарланд (Линдхольм, Задоров) – 46:52 (5x5)     2:2 Бёзер (Хьюз, Петтерссон) – 58:17 (6x5)     3:2 Бушар (Драйзайтль, Кейн) – 59:21 (5x5)    
Материалы по теме
«Бостон» показал зубы! Разозлился и вернул интригу в серию с «Флоридой»
Видео
«Бостон» показал зубы! Разозлился и вернул интригу в серию с «Флоридой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android