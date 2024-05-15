Тренер «Ванкувера»: невозможно победить, если в составе пять, шесть, семь пассажиров

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет подверг критике игроков своей команды после поражения от «Эдмонтон Ойлерз» во встрече серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024.

«Нам необходимо, чтобы включились пять или шесть парней. Идёт плей-офф. Такое ощущение, что у нас не все это осознали. Никак не выиграть, если в составе пять, шесть, семь пассажиров. Это плей-офф. Один из этих парней может стать героем в следующей игре, но для этого нужно активизироваться», — цитирует Токкета theScore.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Матч запомнился драматичной концовкой, в которой «Ванкувер» сравнял счёт за 01:41 до окончания третьего периода, однако за 39 секунд до конца заключительной 20-минутки хозяева забили решающий гол и одержали победу.