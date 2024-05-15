Двукратный обладатель Кубка Гагарина: главное, чтобы Ничушкин вернулся к нормальной жизни

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал ситуацию с отстранением российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина от матчей НХЛ на полгода.

«Это сложная жизненная ситуация. Человек ведёт борьбу со своими страстями. Это тяжёлая борьба. Я рад, что в НХЛ есть такая программа, которая не позволяет хоккеистам играть, имея такие сложности. Они обращают внимание на такие вещи и работают с ними, а не просто бросают людей. Да, у Валерия подмочена репутация. Да, он потеряет часть своей зарплаты и заново будет восстанавливать свой статус в НХЛ. Но самое главное, чтобы человек вернулся к нормальной жизни, чтобы он был здоров. Откуда возникли все эти запрещённые вещества? Нужно разобраться и поправить жизнь человека», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, Ничушкин 14 мая был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.