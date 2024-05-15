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Драйзайтль вышел на 5-е место в НХЛ по голам в большинстве, включая плей-офф, до 28 лет

Драйзайтль вышел на 5-е место в НХЛ по голам в большинстве, включая плей-офф, до 28 лет
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой в большинстве во встрече серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувер Кэнакс».

Как сообщает StatsCentre на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Драйзайтль забросил свою 164-ю шайбу в большинстве, включая плей-офф, в возрасте до 28 лет и вышел на пятое место по данному показателю в истории НХЛ. Лидером является Майк Босси (195), на втором месте — Марио Лемье (180), третий — Брайан Беллоуз (170).

Всего в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ Драйзайтль сыграл девять матчей, в которых набрал 20 (8+12) очков.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2).

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