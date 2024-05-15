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«Адмирал» взял в аренду у «Авангарда» голкипера Андрея Мишурова

«Адмирал» взял в аренду у «Авангарда» голкипера Андрея Мишурова
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«Адмирал» взял в аренду у «Авангарда» 22-летнего вратаря Андрея Мишурова. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Мишуров в регулярном сезоне-2023/2024 провёл 29 матчей, в которых одержал 15 побед с 91% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,78. Всю свою карьеру в КХЛ Андрей провёл в омском клубе.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.

«Адмирал», набрав 54 очка после 68 матчей, занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ сезона-2023/2024.

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