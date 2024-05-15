Тренер «Флориды» — о Маршане: перед 6-м матчем будет настоящее журналистское расследование

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис, после поражения своей команды в сегодняшнем пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Бостон Брюинз» (1:2), иронично высказался о внимании, которое будет приковано в Бостоне к одному из лидеров «медведей» Брэду Маршану, получившему травму в третьей игре и пропустившему две последних встречи.

«Там будет настоящий котёл. 18 тысяч камер на утренней раскатке только для того, чтобы посмотреть, сколько глотков воды сделает Брэд Маршан. Это будет журналистское расследование высокого класса», — приводит слова Мориса журналист Алекс Баумгартнер в социальных сетях.

Напомним, Маршан получил травму в столкновении с форвардом «Пантерз» Сэмом Беннеттом в начале третьей игры серии. Форвард после мощного силового приёма с трудом поднялся со льда, испытывая болевые ощущения.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды».