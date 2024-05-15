Владислав Третьяк оценил вероятность назначения Андрея Разина в сборную России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил вероятность назначения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в сборную России.

«Всё в руках Андрея. Он провёл отличную работу в прошедшем сезоне. И до этого здорово работал в «Северстали». Я очень рад, что у нас в России растут такие тренеры. И что тот же Андрей Владимирович теперь ещё выиграл трофей, раскрыл столько молодых игроков. Очень непросто стать чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, но ещё труднее удержать такие позиции. Посмотрим, как это получится у Разина. Если он стабильно будет поддерживать этот уровень, то в будущем ФХР рассмотрит его кандидатуру на пост главного тренера сборной и сможет положиться на него на чемпионатах мира и Олимпийских играх», — сказал Третьяк в интервью «Известиям».

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист стал главным тренером «Магнитки» весной прошлого года и завоевал трофей в первом же сезоне в клубе.