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В «Амуре» рассказали о будущем клуба после назначения Дегтярёва министром спорта

В «Амуре» рассказали о будущем клуба после назначения Дегтярёва министром спорта
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Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал, как на клубе отразится тот факт, что председатель попечительского совета команды Михаил Дегтярёв покинул должность и стал министром спорта России.

«На данный момент клуб работает в штатном режиме, все цели, поставленные Михаилом Владимировичем, остаются актуальными. Перед нами стояла задача завоевать Кубок Гагарина, она осталась, ничего не изменилось. Бюджет на новый сезон уже сформирован, финансово мы как чувствовали себя стабильно, так и чувствуем. Всё нормально», — цитирует Крамаря ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин. 14 мая парламентарии официально одобрили кандидатуру министра.

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