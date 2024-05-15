Третьяк высказался о том, что ИИХФ не указала Россию в списке самых титулованных сборных

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал тот факт, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не указала Россию в списке самых титулованных сборных чемпионатов мира.

«Непонятная история. Не хочется это комментировать, но считаю это неправильным поступком ИИХФ. Она уже заявила, что это была ошибка. Но я сомневаюсь, что это просто ошибка. По крайней мере, за неё надо бы извиниться в полный рост. Нельзя так искажать историю», — сказал Третьяк в интервью «Известиям».

Напомним, 10 мая во время видеотрансляции матча сборных Швеции и США был показан список из трёх самых титулованных сборных в истории мирового первенства, в котором ИИХФ не указала Россию. В тексте было сказано, что шведы — 11-кратные чемпионы мира, что является третьим результатом после Канады (28) и Чехии (12). Национальная команда России/СССР занимает второе место по количеству золотых медалей ЧМ — 27. Таким образом, она должна была быть второй в списке.