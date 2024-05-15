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Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох высказался о победе над «Ванкувером» в концовке встречи

Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох высказался о победе над «Ванкувером» в концовке встречи
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался о победе над «Ванкувер Кэнакс» в концовке встречи в рамках игры серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024.

«Нет ничего более сложного, чем упустить преимущество в два гола в конце игры, как это сделали мы, и забить гол в концовке встречи. Но это делает нашу победу ещё слаще», — приводит слова Ноблоха официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Матч запомнился драматичной концовкой, в которой «Ванкувер» сравнял счёт за 01:41 до окончания третьего периода, однако за 39 секунд до конца заключительной 20-минутки хозяева забили решающий гол и одержали победу.

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