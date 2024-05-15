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Главный тренер «Бостона» одной фразой прокомментировал победу в 5-м матче над «Флоридой»

Главный тренер «Бостона» одной фразой прокомментировал победу в 5-м матче над «Флоридой»
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери высказался о победе своей команды в сегодняшнем пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли над «Флоридой Пантерз» (2:1), которая позволила «медведям» продолжить борьбу за выход в финал Восточной конференции.

«Сегодня была наша лучшая игра в серии», — приводит слова 54-летнего Монтгомери журналистка Bally Sports Кэти Энгельсон.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Брюинз» сократили отставание от «Флориды» (2-3) и вернули серию в Бостон. Шестой матч пройдёт в ночь с 17 на 18 мая.

Напомним, в серии первого раунда «Бостон» обыграл в семи матчах «Торонто Мэйпл Лифс». «Пантерз», в свою очередь, не пустили во второй раунд соседей из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-1).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Дебраск, Макэвой) – 04:49 (5x5)     1:1 Райнхарт – 26:23 (5x5)     1:2 Макэвой (Койл, Фредерик) – 30:25 (5x5)    
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