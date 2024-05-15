Экс-голкипер НХЛ: сможет ли «Колорадо» снова доверять Ничушкину? Только он сможет ответить

Бывший голкипер клубов НХЛ и аналитик ESPN Кевин Уикс высказался об прокомментировал ситуацию с отстранением российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина от матчей НХЛ на полгода.

«Смогут ли они снова доверять ему? Только он может ответить на этот вопрос. Надеюсь, смогут. Ничушкин очень важен для их игры благодаря своему габаритам, своим рукам, своим броскам, своей скорости и всем тем вещам, которые у него есть. Но самое главное, он должен выздороветь. Как бы хорош он ни был», — приводит слова Уикса The Denver Post.

Напомним, Ничушкин 14 мая был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.