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Защитник «Флориды» Монтур одним словом описал Сергея Бобровского

Защитник «Флориды» Монтур одним словом описал Сергея Бобровского
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Защитник «Флориды Пантерз» Брэндон Монтур высказался об игре российского голкипера клуба Сергея Бобровского.

«Я даже не знаю, есть ли одно слово, чтобы описать его. Сосредоточенный. Думаю, это хороший вариант», — приводит слова Монтура сайт ESPN.

Напомним, сегодня, 15 мая, «Флорида Пантерз» дома уступила «Бостон Брюинз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). 35-летний Бобровский во встрече совершил 26 сейвов.

После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу сегодняшних хозяев. Следующий матч между командами состоится 18 мая в Бостоне. При успехе «пантер» серия завершится.

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