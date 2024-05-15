Защитник «Флориды» Монтур одним словом описал Сергея Бобровского

Защитник «Флориды Пантерз» Брэндон Монтур высказался об игре российского голкипера клуба Сергея Бобровского.

«Я даже не знаю, есть ли одно слово, чтобы описать его. Сосредоточенный. Думаю, это хороший вариант», — приводит слова Монтура сайт ESPN.

Напомним, сегодня, 15 мая, «Флорида Пантерз» дома уступила «Бостон Брюинз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). 35-летний Бобровский во встрече совершил 26 сейвов.

После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу сегодняшних хозяев. Следующий матч между командами состоится 18 мая в Бостоне. При успехе «пантер» серия завершится.

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