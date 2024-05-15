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Камбэк сборной Австрии с 1:6 в игре с Канадой — крупнейший в истории чемпионатов мира

Камбэк сборной Австрии с 1:6 в игре с Канадой — крупнейший в истории чемпионатов мира
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Вчера, 14 мая, на «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Канады и Австрии. Победу со счётом 7:6 одержала канадская национальная команда в овертайме.

ЧМ-2024 . Группа A
14 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Канада
Окончен
7 : 6
ОТ
Австрия
1:0 Козенс (Манджапане, Гуле) – 06:34     2:0 Гуле (Таварес, Хагель) – 09:21     2:1 Нисснер (Хубер, Раффль) – 10:11     3:1 Байрэм (Целльвегер) – 13:29     4:1 Макканн (Бантинг) – 22:57     5:1 Бедард (Гюнтер, Парэйко) – 29:32     6:1 Дюбуа (Хагель, Пауэр) – 37:56     6:2 Баумгартнер (Шнайдер) – 43:14     6:3 Шнайдер (Цвергер, Вольф) – 44:08     6:4 Цвергер (Никль) – 50:41     6:5 Шнайдер (Цвергер, Росси) – 55:56     6:6 Росси – 59:11     7:6 Таварес (Дюбуа, Парэйко) – 60:15    

При счёте 6:1 канадская сборная пропустила в третьем периоде пять шайб подряд и позволила сопернику перевести матч в овертайм. Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея, камбэк сборной Австрии со счёта 1:6 — крупнейший в истории мужских чемпионатов мира. В овертайме сборная Канады одержала победу благодаря быстрому голу капитана «Торонто» Джона Тавареса.

Напомним, сборная Канады одержала третью победу в трёх матчах на турнире. Австрийская сборная потерпела поражения во всех трёх играх на ЧМ-2024.

Календарь плей-офф чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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