Камбэк сборной Австрии с 1:6 в игре с Канадой — крупнейший в истории чемпионатов мира

Вчера, 14 мая, на «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Канады и Австрии. Победу со счётом 7:6 одержала канадская национальная команда в овертайме.

При счёте 6:1 канадская сборная пропустила в третьем периоде пять шайб подряд и позволила сопернику перевести матч в овертайм. Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея, камбэк сборной Австрии со счёта 1:6 — крупнейший в истории мужских чемпионатов мира. В овертайме сборная Канады одержала победу благодаря быстрому голу капитана «Торонто» Джона Тавареса.

Напомним, сборная Канады одержала третью победу в трёх матчах на турнире. Австрийская сборная потерпела поражения во всех трёх играх на ЧМ-2024.