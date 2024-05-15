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Задоров стал 4-м защитником в истории «Ванкувера», кто набрал 8+ очков в 10 играх плей-офф

Задоров стал 4-м защитником в истории «Ванкувера», кто набрал 8+ очков в 10 играх плей-офф
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Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров отметился результативной передачей во встрече второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз».

29-летний игрок обороны «косаток» набрал своё восьмое (4+4) очко в 10 матчах Кубка Стэнли и стал четвёртым защитником в истории «Ванкувера» по данному показателю. Ранее восемь и более очков за 10 матчей набирали Куинн Хьюз (10 очков), Александр Эдлер (8) и Джефф Браун (8).

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Таким образом, «нефтяники» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Ванкувер.

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