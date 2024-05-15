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Организаторы чемпионата мира по хоккею убрали флаг Украины на матче Казахстан — Латвия

Организаторы чемпионата мира по хоккею убрали флаг Украины на матче Казахстан — Латвия
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Персонал арены в чешской Остраве убрал украинский флаг, который был расположен во дворце во время матча чемпионата мира между сборными Казахстана и Латвии.

Во время трансляции матча в кадр попал флаг Украины, который был расположен рядом с латвийским.

«Организаторы турнира вместе с местным персоналом отреагировали немедленно, убрав флаг. Международная федерация хоккея (ИИХФ) напоминает, что на аренах чемпионата мира могут присутствовать болельщики только с флагами стран-участниц. Любые другие флаги, которые не подпадают под эти критерии, будут немедленно убраны. Такая процедура уже действует в течение всего чемпионата мира и ряда других турниров на аналогичном уровне», — рассказали ТАСС в пресс-службе ИИХФ.

В Остраве на стадионе «Остравар-Арена» прошёл матч в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой группы В между сборными Латвии и Казахстана. Сухую победу в матче одержали латвийские хоккеисты — 2:0.

Напомним, ранее ИИХФ запретила болельщикам проносить на трибуны матчей мирового первенства флаги России и Беларуси.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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