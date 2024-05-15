Бушар — первый игрок «Эдмонтона» в XXI веке с необычным достижением в Кубке Стэнли

Этой ночью в Эдмонтоне (Канада) прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2).
Решающий гол в матче, при счёте 2:2, за 39 секунд до окончания третьего периода, забил защитник «нефтяников» Эван Бушар.
Этот результат помог 24-летнему канадцу стать четвёртым игроком в истории «Ойлерз», забросившим шайбу, которая выела его команду вперёд на последней минуте третьего периода матча плей-офф. Ранее это удавалось только Джо Мёрфи (59:46 в 3-м матче полуфинала дивизиона-1991), Стиву Смиту (59:34 в 4-м матче полуфинала дивизиона-1989) и Марти Максорли (59:24 в 3-м матче финала конференции-1987).
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Таким образом, «нефтяники» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Ванкувер.
- 15 мая 2024
-
08:37
-
08:25
-
08:16
-
08:07
-
08:05
-
07:50
-
07:35
-
07:21
-
06:58
-
06:40
-
06:22
-
06:11
-
05:56
-
05:43
-
05:18
-
04:51
-
03:57
- 14 мая 2024
-
23:45
-
23:44
-
23:42
-
23:25
-
23:05
-
22:45
-
22:25
-
22:00
-
21:45
-
21:25
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:20
-
20:00
-
19:46
-
19:26
-
19:10