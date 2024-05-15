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Бушар — первый игрок «Эдмонтона» в XXI веке с необычным достижением в Кубке Стэнли

Этой ночью в Эдмонтоне (Канада) прошёл четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» добился победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:2).

Решающий гол в матче, при счёте 2:2, за 39 секунд до окончания третьего периода, забил защитник «нефтяников» Эван Бушар.

Этот результат помог 24-летнему канадцу стать четвёртым игроком в истории «Ойлерз», забросившим шайбу, которая выела его команду вперёд на последней минуте третьего периода матча плей-офф. Ранее это удавалось только Джо Мёрфи (59:46 в 3-м матче полуфинала дивизиона-1991), Стиву Смиту (59:34 в 4-м матче полуфинала дивизиона-1989) и Марти Максорли (59:24 в 3-м матче финала конференции-1987).

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Таким образом, «нефтяники» сравняли счёт в серии (2-2), которая теперь возвращается в Ванкувер.