Дементьев: если «запрещённые препараты» — наркотики, то нельзя жалеть Ничушкина

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал ситуацию с отстранением российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина от матчей НХЛ на полгода.

«Вот уже сутки прошли с момента отстранения Ничушкина, и в информационное поле вылилось много интересной информации. Глубоко уверен, что если «запрещённые препараты» – это ещё и наркотики, то ни в коем случае нельзя человека жалеть и искать оправдания, а наказывать по всей строгости. Своей игрой человек становится кумиром для молодёжи, а своим поведением в жизни чему он их учит?

Считаю, что все разговоры о том, что он может приехать в Россию на какое-то время поиграть здесь, пока у него там отстранение, вредят нашей с вами репутации и отношению к чистоте спорта. Для людей, совершающих неоднократно неправомерные поступки, не должно быть нигде тихой гавани. А наш хоккей не надо превращать в мусоросборник, пусть даже и признанных талантов. Сначала исправление – потом прощение», — сказал Дементьев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Ничушкин 14 мая был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.