Хоккейный агент Князев: Гатиятулин — лучшее, что было на рынке для «Ак Барса»

Российский хоккейный агент Кирилл Князев оценил назначение специалиста Анвара Гатиятулина на пост главного тренера «Ак Барса».

«У Казани полностью поменялся тренерский штаб. В первую очередь, это дополнительная ответственность для самих членов этого штаба, поскольку «Ак Барс» — клуб с большими амбициями, традициями и задачами. И здесь надо понимать, что будет давление и критика со стороны СМИ, экспертов, будут и сравнения с другими тренерами. Но всё будет зависеть от результата, который они покажут в предстоящем сезоне. Здесь всё очевидно.

Приемлемый результат на фоне прошлого сезона? Всё будет зависеть от целей и задач, которые поставит руководство перед тренерами и игроками. Но уверен — у такого клуба, как «Ак Барс», задачи всегда максимальные. Гатиятулин — это лучшее, что было на рынке? Думаю, да. Свободных тренеров, имеющих такой опыт, не так много», — сказал Князев в интервью Metaratings.ru.

48-летний Гатиятулин работал тренером в «Тракторе» (2015–2016), СКА (2018–2020), молодёжной (2015) и основной сборных России (2018–2020). Главным тренером он был в «Белых Медведях» (2011–2015) и «Тракторе» (2016–2018, 2020–2023). Тренерские достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2022), бронзовый призёр ЧМ (2019), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2014, 2015), серебряный призёр МЧМ (2015).