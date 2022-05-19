Два гола на первой минуте, хет-трик Ткачука, 4 очка Макдэвида — «Калгари» и «Эдмонтон» напомнили, как проходили «Битвы за Альберту» в 80-е.

Что за безумие в плей-офф НХЛ?! Матч с 15 голами и суперкамбэком вошёл в историю лиги

Последний раз «Эдмонтон» и «Калгари» встречались друг с другом в плей-офф в 1991-м. Обе команды имели на своём счету свеженькие Кубки Стэнли, а от столкновения звёзд могло рябить в глазах: Марк Мессье, Грант Фюр, Гленн Андерсон с одной стороны, Тео Флёри, Джо Нуиндайк, Эл Макиннис, Сергей Макаров — с другой. Как выяснилось, две команды сегодня и сыграли в стиле тех лет.

«Битва за Альберту» некоторыми считается самым горячим канадским дерби. С течением времени в матче «Торонто» — «Монреаль» немного слетела ненависть — это во многом связано с тем, что не так горячо политическое противостояние вокруг франкоканадцев, плюс два мегаполиса теперь болеют не только хоккеем. В сравнительно провинциальной Альберте хоккеем всё ещё дышат и живут. Фанаты «Калгари» даже «букают» своему же игроку Милану Лучичу, который сравнительно недавно играл за злейших врагов.

От такой вывески можно было ожидать всего чего угодно — и многие ждали, что это будет дикая игра с провокациями и стычками. Но никто не ожидал, что уже на первой минуте «Калгари» поведёт 2:0, а тренер их соперников Джей Вудкрофт возьмёт тайм-аут. Ещё через пять минут на лёд пришлось выходить Микко Коскинену — Майк Смит, как многие и боялись, не выручил.

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Несмотря на гол «Эдмонтона», ход матча после этого не изменился: «Калгари» методично возил соперника мордой об лёд, сочетая высокий прессинг и классные позиционные атаки на высокой скорости. Включился герой двух плей-офф Блейк Коулман, сделавший дубль. После шайбы Мэттью Ткачука в большинстве «Огоньки» повели 6:2 в середине второго периода — болельщики «Эдмонтона» уже стали писать, что пора ложиться спать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но внезапно добавить драматургии в эту игру решил вратарь «Калгари» Якоб Маркстрём. На фоне инопланетной игры Джейка Эттингера 94,3% сейвов от шведского вратаря против «Далласа» остались немного незамеченными. За один матч Маркстрём, кажется, решил разрушить свою статистику, пропуская лёгкие шайбы.

Где-то ему и «Калгари» банально не везло. Например, Никита Задоров решил приложиться от души, но сломал клюшку. Результат — контратака и сравнительно несложный гол для соперника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Включились и лидеры «Эдмонтона» — Макдэвид создавал моменты за счёт скорости и техники, Хайман показывал, что он самый «плей-оффный» игрок этого состава. Как результат — 2:6 превратились в 6:6 в начале третьего периода. К этому моменту «Ойлерз» по xG проигрывали 1,3 на 4,2, а счёт по опасным моментам был вообще 5:18.

Но насладиться своим камбэком «нефтяники» толком и не успели: «Калгари» не сломался и вышел вперёд уже через полторы минуты — спасибо защитнику Расмусу Андерссону. А окончательно судьбу игры решил Мэттью Ткачук, который вывалился на одинокого Коскинена после потери от Драйзайтля.

Точку в игре поставил тот же Ткачук — голом в пустые ворота. Самое удивительное, что «Калгари» забивает «Эдмонтону» девять шайб во второй раз в сезоне — два месяца назад болельщики в концовке уже скандировали «Хотим десять!», этой же речёвкой они закончили и сегодня. Впрочем, «всего» 15 шайб были забиты в плей-офф впервые за 30 лет, да и в целом такой результат повторяет исторический рекорд лиги по совокупной результативности команд в одной игре.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Что теперь ждать от этой битвы — непонятно. «Калгари» остаётся надеяться, что Маркстрём уже провёл свою худшую игру в серии, потому что в целом они сыграли превосходный матч. «Эдмонтон» может гордиться своими морально-волевым качествами, но только лишь на Макдэвиде и Хаймане в финал Запада не уехать.