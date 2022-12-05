Буше продолжает мстить «Трактору», СКА выдал мощный камбэк. Итоги дня КХЛ

«Автомобилист» не пустил «Магнитку» в лидеры Востока, «Ак Барс» выиграл первый матч после ухода Знарка.

4 декабря в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось девять матчей. Коротко рассказываем, что происходило в каждом из них.

Матч в Новосибирске начался с ужасного эпизода – защитник нижегородцев Георгий Мишарин подстрелил собственного партнёра на пятачке. От попадания шайбы в голову Деннис Ян рухнул как подкошенный и некоторое время не двигался. На лёд даже вызвали носилки, но в итоге Ян смог подняться и ушёл со льда с помощью партнёров. Игра для него была закончена, но позже «Сибирь» сообщила, что игроку даже не потребовалось ехать в больницу, дело обошлось наложением швов.

Возможно, это событие выбило «Торпедо» из колеи, потому что почти сразу же «Сибирь» открыла счёт. Но затем начала удаляться, и с третьей попытки нижегородцы сравняли. В третьем периоде «Сибирь» вновь вышла вперёд – дотерпеть до сирены не получилось, Кирилл Воронин перевёл встречу в овертайм, где всё решилось в первую же смену.

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С весны Иван Мирошниченко пережил многое – страшный диагноз, лечение, восстановление, триумфальное возвращение в хоккей (восемь голов в восьми матчах МХЛ), а сегодня состоялся его долгожданный дебют в КХЛ. В матче с «Трактором» 18-летний нападающий сыграл немного, меньше пяти минут, но лиха беда начало!

Что до самого матча, то ключевым отрезком стал второй период – команды выходили на него с ничьей, а ушли – при 4:1 в пользу омичей. Шайба Павла Дедунова в итоге стала победной, а следом дуплетом забили Буше и Грицюк, выпроводив из ворот Алексея Мельничука. Для голкипера после перехода из «Сочи» это уже третья замена в трёх матчах, где он выходил в старте.

Ну а Буше продолжает мстить «Трактору» за провокационный ролик, показанный перед сентябрьским матчем. В трёх играх с Челябинском в этом сезоне на его счету 4 (3+1) очка.

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Егор Петухов рисковал стать для «Барыса» антигероем матча с «Салаватом Юлаевым» – именно его удаление в начале встречи реализовал Александр Кадейкин, и гости уверенно удерживали минимальный перевес до последних минут. Хотя шайба побывала в воротах Ильи Ежова во втором периоде, но её отменили после просмотра из-за блокировки вратаря.

Последние минуты встречи перевернули всё с ног на голову. Евгений Тимкин получил двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой, и большинство «Барыса» взялось за дело. «Салавату» почти удалось выстоять, но хозяев выручило индивидуальное мастерство Аркадия Шестакова. Ещё через три минуты Петухов превратился в героя, отменив надвигающийся овертайм. Таким образом, «Барыс» вернулся в зону плей-офф.

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При Борисе Миронове в этом году у «Спартака» было три поражения от «Витязя». При Игоре Гришине команда, в принципе, выглядит могучей, вот сегодня и «Витязь» пал очередной жертвой возрождения красно-белых.

«Витязям» не помогла даже быстро заброшенная шайба, хотя в первом периоде они держались достойно, даже выстояли «три на пять». Но уже к четвёртой минуте второго периода красно-белые отличились дважды и уже не упускали нити игры. Ещё две шайбы побывали в воротах Дорожко в третьем периоде – «Спартак» выиграл шестой матч подряд, повторив клубный рекорд.

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Матч за четыре очка состоялся в Магнитогорске, и «Автомобилист» не отдал преследователю первое место в Восточной конференции. Хотя пропустил в самом начале встречи – Максим Карпов окончил сухую серию Юхана Маттссона на 109-й минуте.

Но голы Андрея Обидина в концовке первого и Даниила Тарасова во втором периоде обеспечили «Автомобилисту» победу. А также ключевая игра в меньшинстве на исходе встречи, когда гости выстояли пять минут после удаления Ника Эберта.

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Первый матч «Ак Барса» без Олега Знарка, который ушёл в отставку после победы над «Локомотивом». Пока слухи про Боба Хартли не воплотились в жизнь, и. о. стал Юрий Бабенко, а помощником в его штаб присоединился Зинэтула Хайдярович Билялетдинов.

Основные события матча сконцентрировались в третьем периоде, причём все шайбы забрасывались в неравных составах. На последней минуте Вячеслав Войнов исправился за собственное реализованное удаление, переведя игру в овертайм. У «Ак Барса» ещё оставалось время в большинстве (Войнов забивал «шесть на три») – которым воспользовался Станислав Галиев.

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«Куньлуню» уже не светит плей-офф, но в противостоянии со СКА в этом сезоне они движутся поступательно. Провал в первом матче, равная борьба во втором, и всё шло к оглушительной победе в третьем. За команду Грега Айрленда забил даже Цзэцэнь Чжан, для которого это очко стало первым в КХЛ (а играет он уже второй сезон), и хозяева вели 3:0 перед третьим периодом, отправив Подъяпольского отдыхать.

Но за последние 20 минут петербуржцы совершили мощный камбэк и в итоге выиграли по буллитам. Алексей Мурыгин провёл великолепный матч, отбил 51 бросок, но «Куньлуню» этого не хватило.

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«Сочи» пободался с ЦСКА и даже некоторое время вёл в счёте, но силы составов этих команд несопоставимы, и в концовке армейцы взяли своё. Точку в матче поставил Михаил Григоренко, для которого эта шайба стала исторической. Нападающий побил рекорд ЦСКА по голам в чемпионатах России – на его счету 105 точных выстрелов за московский клуб.

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«Нефтехимик» мог уйти с последнего места на Востоке в случае победы, но продолжил неудачную серию и проиграл четвёртый из последних пяти матчей. Разницу в игре с «Локомотивом» сделала реализация моментов. У ярославцев она была превосходной – голы в каждом периоде, два гола за 42 секунды во втором, дубль Шалунова. «Нефтехимик» смог ответить лишь голом престижа в исполнении Энтони Камара, когда исход уже был предрешён.

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Матчи 5 декабря