«Отправьте его в Сибирь!» Кошмарная ошибка россиянина приговорила клуб НХЛ

Сегодня на льду «Мэдисон Сквер Гарден» встречались две команды, от которых ждали намного большего в этом сезоне. «Сент-Луис» после финала конференции лихорадит, бросая из одной крайности в другую. Восемь поражений подряд сменились долгой победной серией, но сейчас у них всё снова валится из рук, и к матчу с «Рейнджерс» они подошли с пятью поражениями в последних шести играх.

«Рейнджерс» тоже далеки от совершенства и едва балансируют на грани зоны плей-офф. Так что неудивительно, что отчётная встреча стала парадом ошибок – и одна из них в итоге прибила одну из команд в самый ответственный момент.

На протяжении первой половины игры «Сент-Луис» выглядел более «голодной» командой, тем не менее постоянно оказывался в роли догоняющего. Первый из 10 голов сегодня забил Брэйден Шнайдер, но «блюзмены» быстро нашли ответ – шайба срикошетила от Павла Бучневича на пятачке и поскакала по линии ворот, прежде чем россиянин добил её в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё спустя минуту «Рейнджерс» получили шанс в большинстве, которым немедленно воспользовались. Им хватило шести секунд – чисто выигранное вбрасывание, пара касаний шайбы от Панарина и Трочека и идеальный выстрел Адама Фокса через трафик сделали своё дело.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй период начался с чудовищной ошибки Мики Зибанеджада, который попытался выбросить шайбу с пятачка, но вместо этого выдал шикарный пас Владимиру Тарасенко. Разбрасываться такими подарками было бы непростительно, и Володя соперника наказал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» быстро ответили – Трочек подправил наброс Панарина, но дальше «Сент-Луис» начал перехватывать контроль над игрой и в итоге смог вырваться вперёд. Этому поспособствовали и два удаления у хозяев подряд – за первое их простили, а второе реализовал Джордан Кайру.

Ещё через пару минут последовала очередная ошибка «Рейнджерс» — с первым броском Кайру Игорь Шестёркин справился, но Райан О’Райлли сыграл на добивании. На пятачке находились четверо обороняющихся, и никто из них не смог помешать 90-му номеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Болельщики провожали «Рейнджерс» на перерыв недовольным гулом – предыдущие два домашних матча с не самыми сильными соперниками команда уже проиграла, и всё шло к очередной неудаче. Но в третьем периоде команда Жерара Галлана встрепенулась, а «Блюз», наоборот, выпустили нити игры из рук.

«Мы слишком осторожны. Вели в счёте, должны были играть с уверенностью, но сейчас мы не уверенная в себе команда. Мы контролировали игру, хорошо играли в первых двух периодах, делали много хорошего, но в третьем, когда всё было на кону, мы не были уверены в себе», — подвёл итоги матча Крэйг Берюбе.

К’Андре Миллер сравнял счёт, а через несколько минут поучаствовал в отборе шайбы у О’Райлли, что в итоге привело к голу Алексиса Лафренье. Но ещё ничего не было потеряно. Трочек зацепил Тарасенко, и «Сент-Луис» получил возможность сравнять счёт в большинстве, однако кошмарная ошибка Барбашёва на ровном месте лишила «музыкантов» шансов на камбэк. Иван упустил шайбу в средней зоне, и быстроногий Крис Крайдер поставил точку в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Великолепная передача Барбашёва на гол в меньшинстве», — сыронизировал один болельщик.

«Сент-Луис», отправьте Барбашёва в Сибирь!» — негодовал другой.

«Эта ошибка Барбашёва идеально описывает сезон «Сент-Луиса». Необязательные, глупые, неряшливые ошибки, которым нет конца», — мрачно заключил третий.

«Барбашёву, наверное, стоило просто забросить шайбу в зону. Да, мы были в большинстве, но всё равно. Да и до этого мы тоже пропускали после потерь», — заключил Берюбе. «Рейнджерс» могут немного выдохнуть, но расслабляться рано. Одна победа над терпящим бедствие соперником не решит всех проблем команды.