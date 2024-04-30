Невероятный гол россиянина в плей-офф НХЛ! Дадонов пульнул шайбу прямо в шлем вратарю

Евгений помог своей команде одержать вторую победу в гостях у «Вегаса» и сравнять счёт в самой интересной серии Кубка Стэнли.

У действующего чемпиона НХЛ «Вегаса» всё складывалось в первом раунде нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли как нельзя лучше. «Рыцари» взяли два гостевых матча у занявшего первое место на Западе «Далласа» и приехали в Парадайз, чтобы попробовать закрыть серию. Однако «звёзды», с которыми, казалось, всё уже понятно, оказались полны решимости доказать, что классная регулярка в их исполнении что-то значит. В третьей игре «Даллас» упустил преимущество в счёте 2:0, но забрал важнейшую победу в овертайме. А спустя два дня «звёзды» сумели взять и вторую игру в гостях, устроив «Вегасу» печальное для чемпиона алаверды.

«Вегас» дважды выходил вперёд в этой встрече. Сначала Амадио на 15-й минуте здорово сыграл на добивании после неудачной попытки Эттингера выловить шайбу. А в начале второго периода Айкел разогнал атаку хозяев, Барбашёв пульнул в штангу, но сам же Айкел первым подоспел на добивание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Две шайбы «рыцарей» разделил удивительный гол российского форварда «Далласа» Евгения Дадонова. Тот завершил позиционную атаку гостей дальним броском с нулевого угла, послав шайбу высоко и параллельно линии ворот – снаряд угодил в шлем не ожидавшему такого поворота событий Томпсону и зашёл в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ

Переломной в матче стала вторая половина второго периода. «Даллас» не только ещё раз сравнял счёт, но и сам вышел вперёд. Герой овертайма прошлого матча Джонстон реализовал большинство, а за полторы минуты до сирены на перерыв Делландреа завершил голом навал «звёзд» уже в равных составах. Эта шайба, как позже выяснилось, стала победной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Эттингер отразил 14 бросков со стороны «Вегаса» и существенно помог «Далласу» добраться до победы, закрепил которую голом в пустые ворота Хинц. 4:2 в матче и 2-2 в серии, это первое противостояние в первом раунде нынешнего Кубка Стэнли, которое точно доберётся как минимум до шестой игры.