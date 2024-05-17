В московском «Динамо» прокомментировали заключение контракта с нападающим Михеевым

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал заключение контракта с нападающим Артёмом Михеевым.

«Артём Михеев — первый новичок нашей команды в межсезонье. Нападающий в самом расцвете сил должен укрепить нашу центральную ось. Скоростной, цепкий и по-спортивному наглый игрок может сыграть как в атаке, так и в обороне, а также в спецбригаде меньшинства. Желаем ему успехов в составе нашей команды!» — приводит слова Сопина пресс-служба «Динамо».

В регулярном сезоне-2023/2024 28-летний Михеев сыграл за «Сибирь» 68 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-10».

В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги бело-голубые во втором раунде проиграли серию «Трактору» со счётом 0-4 и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина. При этом в регулярном чемпионате «Динамо» заняло первое место, завоевав Кубок Континента.