Тренер «Ванкувера»: каждый игрок отдал всё для победы, один из лучших матчей в плей-офф

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет высказался о победном матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Почти каждый хоккеист отдал всё, что было. Я считаю, что ребята сегодня были потрясающими. Они действительно вышли играть. Очевидно, один из лучших наших матчей в плей-офф», — приводит слова Токкета официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Команды играли на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 3:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ванкувера». Следующий матч противостояния состоится в Эдмонтоне (Канада) 17 мая.