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Рябыкин оценил шансы сборной Казахстана остаться в элитном дивизионе чемпионата мира

Рябыкин оценил шансы сборной Казахстана остаться в элитном дивизионе чемпионата мира
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Чемпион России — 2005 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина — 2021 в роли тренера Дмитрий Рябыкин рассказал о шансах сборной Казахстана остаться в элитном дивизионе чемпионата мира.

«Сборная Казахстана на волне Большого тура, когда её натренировали российская и белорусская команды, хорошо начала чемпионат и обыграла французов. Но затем пошёл спад. Хотя последний матч со шведами наши кахаэловцы провели неплохо, был шанс зацепиться за ничью.

Сейчас задача Казахстана понятна — бороться за выживание. Главный конкурент — поляки, у которых пока лишь одно очко. Впереди у этих сборных одинаковые соперники — немцы и американцы. Скорее всего, всё решится в очном матче Казахстана и Польши. Пока у кахаэловцев два очка гандикапа, но более жёсткое расписание — поляки перед заключительной встречей с казахстанцами будут иметь день отдыха. На длинной дистанции турнира это бонус», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Сборная Казахстана набрала три очка после четырёх матчей и занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы В. Напомним, матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матчи за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тысяч зрителей в чешской Праге.

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