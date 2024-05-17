Рябыкин: Гальченюку будет проще раскрыться в «Амуре»

Бывший хоккеист сборной России, тренер Дмитрий Рябыкин считает, что Алекс Гальченюк не смог до конца раскрыться в СКА.

«Когда СКА летом приглашал Гальченюка, казалось, что он легко впишется в стиль игры армейцев и станет ключевым игроком. Однако до позиции полноценного лидера Алекс так и не дотянулся. Да, играл стабильно, хорошо, но скорее это была роль второго плана. Возможно, и адаптация всё-таки затянулась, да и конкуренция в СКА высочайшая.

В «Амуре» Гальченюку явно будет проще раскрыться – он там точно будет беспрекословным лидером, вожаком команды. В Хабаровске только строят по-настоящему сильный коллектив и такой опытный нападающий должен помочь в борьбе за плей-офф. Тем более, там уже есть крепкие североамериканцы вроде Кэмерона Ли и Алекса Бродхёрста. Да и хоккей Андрея Мартемьянова подойдёт такому мощному и фактурному нападающему, как Гальченюк. Для «Амура» такой переход – большая удача», — сказал Рябыкин «Чемпионату».

Сегодня, 17 мая, «Амур» официально сообщил, что нападающий Алекс Гальченюк подписал контракт с клубом на один год.